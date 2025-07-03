Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего» пройдет в Москве

|
Ангелина Халина
Ангелина Халина 19 0

Мероприятие проведут в «Сколково».

В Москве пройдет Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По поручению президента России в Москве с 7 по 17 августа пройдет Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего».

Как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, на мероприятии продемонстрируют основные достижения российской индустрии беспилотных и роботизированных систем.

Форум будет включать в себя обширную выставку дронов и роботизированных комплексов, предназначенных для различных сфер, таких как сельское хозяйство, лесное хозяйство, строительство, транспорт, энергетика, торговля и городская инфраструктура.

Также пройдет деловая программа, где будут обсуждаться ключевые вопросы развития индустрии. А именно разработка новых технологий, формирование кооперации и серийного производства, внедрение роботизированных систем в экономику, создание необходимой инфраструктуры и подготовка квалифицированных кадров.

Важной частью мероприятия станет ежегодный проектно-образовательный интенсив «Архипелаг» от платформы Национальной технологической инициативы.

Кроме того, планируются международные соревнования по беспилотным авиационным системам, где школьники, студенты и профессионалы смогут продемонстрировать свои навыки в управлении дронами, автономных полетах и доставке грузов.

Форум соберет более 1000 компаний-участников и станет крупнейшим событием для разработчиков, производителей, эксплуатантов, ученых, инвесторов, регуляторов и всех интересующихся беспилотными технологиями и роботами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о бесплатных тренингах для москвичей.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.78
0.13 93.13
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:53
Русофобия и навязывание ценностей: как ЕС контролирует власти Молдавии
23:35
Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего» пройдет в Москве
23:18
«Мне лень — я зумер»: почему молодежь массово увольняется летом
23:00
НИЦ «Курчатовский институт» и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве
22:41
Осложнения из-за ринопластики? Дочь Даны Борисовой попала в больницу
22:20
Стала известна дата премьеры фильма «Папины дочки. В кино»

Сейчас читают

Почему Азербайджан ведет себя столь вызывающе?
«Россия не отступится»: к чему пришли Путин и Трамп в телефонном разговоре
Минфин США разрешил российским банкам проводить сделки по атомной энергетике
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025