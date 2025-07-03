В Молдавии спустя два месяца после начала судебного процесса главе Гагаузии Евгении Гуцул выдвинули новые обвинения. Какие конкретно — не уточняется, но ее сторонники уверены: это политическое преследование. Гуцул заявила, что никогда не нарушала закон и обвинила судей в предвзятости. Что еще происходило сегодня в стенах зала суда, узнала корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

У здания суда в Кишиневе — более тысячи сторонников Евгении Гуцул. Они приехали поддержать политика. В их руках плакаты «Это не приговор башкану, это приговор Молдавии».

Жители Гагаузской республики не сомневаются, что дело против Гуцул сфабриковано. Потому что ее взгляды кардинально отличаются от взглядов президента Санду, взявшей курс на евроинтеграцию.

«Все следствие пошло по беспределу, все следствие шло по заказу, и заказ я думаю, они выполнят. Но мы будем протестовать, и я думаю, что мы все-таки спасем нашего башкана», — считает сторонник Евгении Гуцул Иван Бессараб.

«Мы надеемся, что судьи вынесут правильное решение. Всегда мы будем с ней. Сколько надо будет бороться — столько и будем бороться», — поддержала главу Гагаузии Евгения Харитонова.

Режим Санду, судя по всему, намерен лишить Гагаузию статуса автономии, а значит и возможности самостоятельно принимать решения. Гуцул выступала за сохранение отношений с Россией, неоднократно ездила в нашу страну, что не нравилось официальному Кишиневу.

Наказать оппозиционного политика в «демократической» Молдавии решили уголовным делом. Сегодня в нем появились новые эпизоды, какие именно — пока неизвестно, но и старые вызывают большие вопросы.

«Как можно секретаря „Шор“ обвинять в каких-то незаконных финансированиях, когда я не имела ни полномочий, ни знаний в сфере финансирования? Как можно человека судить за то, что она ничего не сделала? Мы понимаем, что это политическое дело. Устранение Гуцул — самый лучший вариант для Кишинева», — заявила глава АТО Гагаузия Евгения Гуцул.

Ранее глава Гагаузии сообщила журналистам, что ей предлагали обменять мандат башкана на свободу. Гуцул ответила отказом. Видимо, власти Молдавии твердо решили посадить Гуцул надолго. Прокуратура требует осудить ее на девять лет лишения свободы с запретом занимать государственные должности.

«Они хотят преподать так называемый „урок“ оппозиции. Что те, кто будут очень сильно выступать, иметь другие геополитические взгляды, посещать Российскую Федерацию, те, безусловно, могут предстать перед судом. И не будет проблемой быстро отправить такого человека в тюрьму. Девять лет у нас в Республике Молдова не сидят убийцы, не сидят насильники. Это, конечно, игра двойных стандартов. Как я уже говорил, Европа рукоплещет сегодня молдавской юстиции, рукоплещет молдавской власти», — рассказал политолог Александр Кориненко.

«Для Евросоюза по-прежнему важным остается экспансия. Это одна из основ европейской идеологии, идеологии ЕС. И интегрировать Молдавию сложно до тех пор, пока там будут оставаться крошечные, но независимые элиты гагаузского народа. Поэтому она подвергается сейчас давлению и ударам», — дополнил политолог Богдан Безпалько.

Кроме Гуцул, на скамье подсудимых оказалась активистка оппозиционного блока «Победа» Светлана Попан. Сторона обвинения не предоставила никаких доказательств и даже не изучила улики. А защиту главы Гагаузии намеренно ограничивали в правах, нарушая при этом принцип справедливого судебного процесса.

«Я вам всем напомню, что на изучение 65 томов нам дали 64 часа! То есть, почти 17 000 страниц! Разве хватит этого времени? Стороне защиты не дали время, знаете почему? Потому что речь идет о Гуцул! Была бы любая другая фамилия — все было бы окей», — отметил адвокат Серджиу Морару.

Завтра в Кишиневе впервые пройдет саммит «ЕС-Молдова», на который должна приехать Урсула фон дер Ляйен. Видимо, на нем власти Молдавии и планируют отчитаться перед западными хозяевами о том, что один из первых приказов уже начали выполнять. Итоговый приговор Гуцул обещают огласить в начале августа.