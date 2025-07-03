Анна Асти рассказала о подарке из детства: «Я была безумно счастлива»

Артистка поделилась теплым воспоминанием, которое ассоциируется у нее с грецким орехом.

Певица ANNA ASTI призналась, что одним из самых трогательных воспоминаний ее детства стал подарок на день рождения от крестного — первый в жизни флакон духов.

«Когда-то крестный подарил мне духи. Это были первые мои духи вообще в жизни, и я была безумно счастлива, потому что я мечтала, чтобы у меня был парфюм. Это было достаточно дорого. Я помню, он привез духи, они были не суперпопулярные — нишевые.

Я была просто в восторге. Помню, что они пахли немножко грецким орехом. Я душилась, конечно же, очень маленькими порциями, чтобы слышать запах, чтобы чувствовать, что у меня есть такой взрослый подарок. Воспоминание дорогое», — поделилась певица с корреспондентом 5-tv.ru на праздновании своего дня рождения.

Не так давно артистка отметила 35-летие с размахом в самом сердце столицы. Как писал 5-tv.ru, для праздника она выбрала роскошное историческое здание XVIII века, прошедшее масштабную реставрацию.

На входе гостей встречали десятки телекамер и журналистов. Даже актер Сергей Бурунов с иронией заметил, что от пристального внимания не скрыться, и на вечеринке на него снова направлены объективы.