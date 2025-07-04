Позвольте себе просто быть: прогноз Таро на неделю с 7 по 13 июля

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек- подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 7 по 13 июля 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро — Мир)

Фото: 5-tv.ru

Эта неделя — переход от внутреннего мира к новым действиям. Эмоции будут важны, но уже появляется импульс к движению. Возможно, вы завершите один этап и начнете новый путь — более осознанно и уверенно.

Это время завершений, путешествий, заключения сделок, важных разговоров.

Здоровье (Карта Таро — перевернутая Шестерка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Возможны перепады настроения, нестабильность сна или состояния. Старайтесь не перегружать себя информацией, особенно вечером. Интуиция будет острой — доверяйте ей, но не поддавайтесь тревожным мыслям.

Делайте короткие паузы, практикуйте релаксацию, избегайте конфликтов и негатива. Хорошо подойдут теплые ванны, травяные чаи, прогулки в спокойном темпе.

Финансы (Карта Таро — Колесо Фортуны)

Фото: 5-tv.ru

Финансовая сфера — в движении. Возможно получение хороших новостей, неожиданного дохода или поворота в делах. Однако все может меняться быстро: будьте готовы к переменам и принимайте решения с ясностью.

Не спешите с крупными покупками, но можете смело инвестировать в обучение, саморазвитие или проекты, которые давно хотели реализовать.

Отношения (Карта Таро — Императрица)

Фото: 5-tv.ru

Если вы в отношениях — это прекрасное время для романтики, заботы, выражения любви.

Если одиноки — возможно знакомство с человеком, который подарит чувство защищенности и восхищения.

Совет от карт на неделю (Карта Таро — Повешенный)

Фото: 5-tv.ru

Иногда лучший способ двигаться вперед — это не действовать, а наблюдать. Позвольте себе этот момент.

На будущей неделе хорошо замедлиться и переосмыслить, что вам сейчас важно. Не бойтесь взять паузу, если нужно, и позвольте себе просто быть.