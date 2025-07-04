Актер Юрий Чернов попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 28 0

Артист оказался в соответствующем перечне за роль в фильме «Крым».

Актера Юрия Чернова внесли на Украине в список угроз нацбезопасности

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Киевский режим внес российского актера Юрия Чернова в список лиц, которые, по мнению Украины, угрожают национальной безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы украинского ведомства.

«Включить в него лицо: Чернов Юрий Николаевич, гражданин Российской Федерации, 24 апреля 1949 г.р», — говорится в тексте документа.

В нем сказано, что Юрия Чернова внесли в перечень за сыгранную им роль в фильме «Крым» режиссера Алексея Пиманова. Лента вышла в прокат восемь лет назад — в 2017 году.

Юрий Чернов родился в Самаре в 1949 году. За десятилетия творческой карьеры он сыграл во многих кинокартинах, которые знает несколько поколений советских и российских граждан.

Наибольшую популярность ему принесли следующие фильмы: «Доживем до понедельника», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Электроника», «После дождичка в четверг» и многие другие.

Артисту сейчас 76 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли 14-летнего юношу.

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