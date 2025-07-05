«Раны украшают настоящего артиста»: Киркоров рассказал о своем здоровье

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Филипп Киркоров: раны украшают настоящего артиста

«Раны украшают настоящего артиста»: у Филлипа Киркорова до сих пор болит рука

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Долгое время артист не появлялся на публике из-за полученного на концерте ожога и осложнений после него.

У народного артиста РФ Филиппа Киркорова до сих пор побаливает рука после полученного ожога. Однако он заверил, что худшее позади и сейчас его состояние стабильно. Об этом певец рассказал в беседе с изданием VOICE.

«Все хорошо. Рука еще побаливает, конечно, но, в целом, все нормально. Живы будем, не помрем. Раны украшают настоящего артиста, особенно если это мужчина», — поделился он.

Также Филип Бедросович прокомментировал домыслы поклонников о внезапном сбросе веса. Фанаты обеспокоены: вдруг похудение говорит об ухудшении здоровья артиста.

«То они переживают, что я полный, то они переживают, что я худой. Как же угодить всем? Не угодишь. Вот какой есть, такой есть. Спортивный, фирменный и здоровенький», — пошутил Киркоров.

Поп-король российской эстрады рассказал, что он полон сил и энергии. Они ему действительно пригодятся, ведь планов у Филиппа Бедросовича много. Он поделился, что плотный график не позволяет ему улететь на отдых. А еще исполнитель уже сейчас задумывается о праздновании юбилея — через два года Киркорову исполняется 60 лет. И хоть праздник состоится не скоро, готовиться к нему нужно заранее, ведь певец любит громко и с размахом отмечать дни рождения.

Артист получил ожог 25 апреля на концерте в Санкт-Петербурге. Во время перфоманса пиротехника задела рукав куртки Филиппа Бедросовича и ткань загорелась. Он получил ожог. Через пару недель был госпитализирован. В сети появилась информация о диагнозах исполнителя: у него обнаружили ожог второй степени, воспаление суставной сумки и некроз кожи. Долгое время Киркоров не появлялся на публике. Но сейчас поп-король вернулся в строй и радует фанатов активными выходами в свет.

Ранее 5-tv.ru рассказал более подробно о состоянии Филиппа Бедросовича. Своими наблюдениями о здоровье артиста поделились звезды российского шоу-бизнеса.

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