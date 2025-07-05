Корректировка стрельбы велась с помощью наших беспилотников.

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе активных наступательных действий военнослужащие штурмовых подразделений обнаружили место дислокации пункта управления и взлета беспилотников украинских боевиков. Получив координаты цели, танкисты приступили к огневому поражению противника, нанося удары 125-мм осколочно-фугасными боеприпасами. Стрельба велась навесом с закрытой огневой позиции.

Корректировку стрельбы и контроль поражения цели в режиме реального времени вели операторы разведывательных беспилотников. Такой вид взаимодействия расчетов беспилотной авиации с подразделением позволяет наносить урон противнику с большей эффективностью, меньшим расходом боеприпасов и минимальным риском для экипажа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.