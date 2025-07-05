В Московском зоопарке родились детеныши редкого вида куниц

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Это позволяет изучить развитие особей, что невозможно наблюдать в природе.

В Московском зоопарке родились детеныши редкого вида куниц

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Два детеныша редкого вида куниц — уссурийской харзы — родились в Московском зоопарке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора зоопарка Светлану Акулову.

Они появились на свет еще 6 апреля в центре воспроизводства редких видов животных, но информация хранилась в тайне до сегодняшнего дня. Детеныши родились у десятилетнего самца по кличке Мартин и самки Эльзы возраста шести лет. Отмечается, что оба новорожденных женского пола.

Событие значимо не только для популяции вида, но и для науки.

«Пользуясь возможностью, зоологи изучают развитие малышей, ведь в природе получить такие данные невозможно. К тому же во время обследования специалисты анализируют состояние здоровья харзят», — отметила Акулова.

Ранее 5-tv.ru писал о причине нападения льва на директора «Тайгана». Сейчас же владельца сафари-парка ждет еще одна операция на шее. При этом его состояние постепенно нормализуется. Кроме того, льва, напавшего на него, не будут усыплять.

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