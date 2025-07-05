Кардиолог назвала главные правила занятия спортом по утрам

Зарядка быстро наполнит вас энергией, но может и негативно сказаться на организме.

Занятия спортом сразу после пробуждения могут быть вредны для здоровья. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт и кардиолог Роксана Портнова.

Безусловная польза спорта с утра в том, что он поможет вам проснуться. Но не всегда стоит бросаться «во все тяжкие» сразу и на голодный желудок.

«Утренняя тренировка помогает проснуться, повысить концентрацию внимания и зарядиться бодростью на весь день… Однако, чтобы физическая активность приносила только пользу для здоровья, необходимо грамотно подойти к процессу…» — заинтриговала эксперт.

Тут есть ряд ключевых моментов. Прежде всего, перед началом тренировки нужно выпить хотя бы стакан воды. Легкие упражнения можно выполнять уже спустя 15 минут после подъема, а вот с силовыми подождите не меньше 30 минут или даже час, предварительно сделав разминку.

Немаловажный момент — завтрак. Иногда его можно и пропустить.

«Если речь идет о занятиях легкой или умеренной интенсивности продолжительностью до 60 минут и при этом отсутствует чувство голода, допустимо пропустить завтрак и поесть спустя 30–60 минут после окончания тренировки», — отметила врач.

Если предстоят длительные и более интенсивные тренировки, за час до начала нужно поесть — это могут быть быстрые углеводы и, конечно, белок.