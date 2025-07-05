По факту нападения на журналиста РЕН ТВ в Москве возбудили уголовное дело

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 8 0

СК возбудил уголовное дело по факту нападения на журналиста РЕН ТВ в Москве

По факту нападения на журналиста РЕН ТВ в Москве возбудили уголовное дело

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Принимающая на дому клиентов косметолог набросилась на корреспондента и начала ее душить.

По факту нападения на журналиста РЕН ТВ в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (ГСУ СК) по столице.

«По данным следствия, 2 июля 2025 года съемочная группа телеканала РЕН ТВ осуществляла свою профессиональную деятельность в соответствии с редакционным заданием, а именно съемку репортажа о частных косметологах, принимающих пациентов на дому», — отмечается в материале.

В ведомстве отметили, что «домашний» косметолог понимала, что перед ней находится журналист, но все равно решила препятствовать законной профессиональной деятельности. Съемки проходили на дому у специалиста. Изначально журналист пришла к ней как клиент. Когда женщина узнала, кто перед ней, то сразу начала распускать руки и душить представителя СМИ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Кроме того, в конце июня была начата доследственная проверка по факту нападения на журналистов телеканала РЕН ТВ. Съемочная группа осуществляла свою профессиональную деятельность по заданию редакции, когда сотрудники московской частной косметологической клиники решили ей воспрепятствовать. Инцидент произошел в Оружейном переулке. После того как журналисты зафиксировали на камеру серьезные нарушения медицинского учреждения, его сотрудники применили грубую силу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что участники конфликта с футболистом Федором Смоловым в столичном кафе не имеют претензий к спортсмену.

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