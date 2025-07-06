В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжается масштабное восстановление инфраструктуры.

Нам никогда не следует забывать, какой ценой даются победы.

На этой неделе в Курской области от вражеского обстрела погиб Михаил Гудков, герой России, легендарный командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, который был со своими бойцами с первых дней специальной военной операции (СВО) на самых опасных участках. Его морпехи бились на подступах к Киеву, брали неприступный Угледар, освобождали Курскую область, останавливали контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). И комбриг с позывным «Варяг» всегда был рядом с бойцами.

В марте 2025 года Гудкова президент назначил заместителем главкома Военно-морского флота, чтобы передовой опыт его бригады распространить на все подразделения морской пехоты, и генерал сразу включился в работу. Ведь СВО для него дело личное. Он сам родился и провел детство в городе Украинск, освобожденном только осенью прошлого года, и для него трагедия Донбасса была его личной трагедией.

Именно так Москва и смотрит на то, что происходит на Донбассе и в Новороссии с 2014 года, как на трагедию большого числа русскоязычных людей, как на угрозу русскому миру. Как же можно сейчас все бросить на полпути, как предлагает тот же президент США Дональд Трамп?

Да, на освобожденных территориях опасно. И понятна неустроенность вблизи линии боевых действий. Но это не значит, что надо ждать, пока все закончится, и только потом наводить порядок. Вот какие цифры привели на совещании у президента по развитию этих регионов.

За период с 2022 года в новых регионах восстановлено и построено почти 23 тысячи различных объектов: жилые дома, школы, больницы, поликлиники, вся коммунальная инфраструктура. Отремонтировано почти пять с половиной тысяч километров автодорог, построен сухопутный коридор в Крым, так называемое «Азовское кольцо». Сейчас трассу расширяют.

С этого года все российские нацпроекты распространены и на регионы Донбасса и Новороссии.

«Ключевые цели были закреплены в программе социально-экономического развития наших исторических территорий, воссоединившихся с Россией. Все обозначенные здесь задачи мы обязаны решить в полном объеме. К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей», — отметил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.