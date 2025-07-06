Позвонил тут в Кремль во вторник президент Франции Эммануэль Макрон. Не то чтобы великое событие, но примечательное. До этого почти три года не было прямых контактов между Москвой и Парижем. Общались президенты почти два часа. И не по поводу Украины звонил француз, о которой так на словах печется. Главная тема — Иран, и шире — конфликт на Ближнем Востоке. 12-дневное столкновение Ирана и Израиля закончилось так же быстро, как и возникло. Формально США со своим ближневосточным союзником разбомбили иранскую ядерную программу. Но так ли это? Теперь доподлинно не узнаешь. Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ, международным агентством по атомной энергии, чьи эксперты как раз и следили, до какой степени обогащен уран, в каком количестве. А незнание всегда сильно нервирует.

Вот и захотелось Макрону спросить у того, кто в курсе. Странно, что Париж не обратился с подобным вопросом к своим как бы союзникам британцам. Уж они про Иран очень осведомлены. Может, не доверяет?

В британской разведке сейчас пересменка. Уже объявлено, что действующий глава МИ-6 Ричард Мур уходит со своего поста, а секретную службу Его Величества впервые в истории возглавит женщина. Да, как в фильмах про Джеймса Бонда. И характер такой же — жесткая Блейз Метревели, о которой неизвестно ничего. Она более 20 лет работала под прикрытием. Метревели — грузинская фамилия, досталась ей от отца, а ему — от отчима.

Настоящая фамилия отца Блейз Метревели — Добровольский. Он родился на Украине в 1943 году в семье пособника нацистов Константина Добровольского, участника кровавых расправ над красноармейцами и евреями, у которого было прозвище «Мясник». Конечно, внучка за деда не может нести ответственность, тем более что она его вроде как никогда и не видела, и как бы черт с ним, понятно, что он уже мертв. Но вот что настораживает, Блейз Метревели ведь лишь одна из западных функционеров с семейным нацистским бэкграундом, что пришли к власти в последние годы. Это процесс лишь набирает обороты. Почему? Задумался корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Заявление главы украинского Института национальной памяти как напоминание для всего мира, зачем наши войска проводят специальную военную операцию.

«Как можно сравнивать немецкий народ, воспитанный в духе закона, послушания, с протестантской или католической, в общем, мощной христианской этикой, с народом, который живет там, на Востоке, с гоблинами? А у них же есть свое название — россияне», — сказал глава Института нацпамяти Украины Александр Алферов.

Если что, это он про немецкий народ сороковых годов прошлого века. Когда сформировалось нацистское учение об «унтерменшах» — недочеловеках — под которыми Гитлер понимал всех славян. И дальше — про самого фюрера.

«Получил немецкое образование, который был художником, который был воспитан на философии и, собственно, культуре Германии, высокой культуре», — добавил глава института нацпамяти Украины.

Гитлер как раз не получил образование: дважды не приняли в Венскую академию искусств. Комплименты в сторону Третьего Рейха — неслучайны. После смены курса в США именно Германия становится антироссийским авангардом. Киев — в благодарность — воспевает нацистско-бандеровское братство.

«Главную угрозу представляет Россия не только для Украины, но и для общего мира и политического порядка на нашем континенте», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

А теперь сравните слова Мерца с обращением Гитлера к немцам 22 июня 1941 года, когда Германия вероломно напала на Советский Союз.

«Задача этого фронта — уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех», — выступил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц — внук Йозефа Совиньи — мэра Брилона до и после прихода Гитлера к власти. Состоял в НСДАП и переименовывал улицы города в честь вождей Третьего рейха.

Образ врага — нарратив о якобы экзистенциальной угрозе «европейской цивилизации» — и формула ненависти против русских готова. Что тогда, что сейчас.

«Нюрнбергский процесс, конечно, осудил главных подозреваемых, но многие пособники остались безнаказанными. И речь не только о Германии: были же и бандеровские нацисты на Украине, которые сейчас, конечно, снова привлекают к себе внимание. Да и в других европейских странах такое было», — прокомментировал член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн.

Еще в 1973 году комик Джонни Бухардт выступал в Кельне. Просил зрителей продолжить фразу «Гип-гип — ура», например. И это спустя целых 28 лет после падения Третьего рейха и денацификации Германии.

Многим высокопоставленным нацистам удалось скрыться. Крысиными тропами — так называли секретные маршруты — они бежали в южную Америку, часто жили там под своими именами, открыто. Например, доктор-убийца Йозеф Менгеле и Адольф Эйхман — его назвали архитектором Холокоста.

«Крысиные тропы» вели из Италии в Аргентину, Бразилию, Парагвай. А некоторые — никуда и не бежали.

«Россия угрожает миру и безопасности каждый день и каждую ночь по обе стороны Атлантики. Будучи партнерами по НАТО, мы будем продолжать расширять европейский компонент безопасности», — заявила экс-глава МИД Германии Анналена Бербок.

Бывшая глава МИД Германии, известная регулярными русофобскими тезисами, в год 80-й годовщины Победы над фашизмом избрана председателем Генассамблеи ООН. Ирония в том, что ее дед — Вальдемар Бербок — не просто сражался за Вермахт и получил награду — крест «за военные заслуги» с мечами — а был убежденным нацистом.

«Это подается нарочито так, чтобы вы четко понимали, что вы здесь и сейчас разговариваете с наследниками нацистского преступника. И единственный разговор, который может быть с ним, это, так сказать, с помощью автомата Калашникова или более современного оружия. Но по понятным причинам вы вынуждены с ними говорить», — комментирует ситуацию доцент Финансового университета при Правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Фактически Европой управляют потомки нацистов. Глава европейской дипломатии, эстонка Кая Каллас — правнучка Эдуарда Альвера, начальника «Кайтселийт» — военизированной профашистской организации.

«Поражение России — это не так уж и плохо. Если бы было больше маленьких государств, то не так уж и плохо, если большая держава станет меньше», — заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Программа по форматированию исторической памяти по сути стартовала сразу после войны. Тогда опрос во Франции показал — большинство — 57% — считали, что именно СССР внес наибольший вклад в победу над Гитлером. Идентичный опрос в наше время дает совсем другие результаты. Теперь исключительная роль в победе, по мнению французов, принадлежит американцам. Жильда Ландини — дочь бойца французского сопротивления — объясняет: население долго «перевоспитывали». Например, в школе, где утверждали: фашизм и коммунизм — одинаково ужасны.

«До выхода на пенсию я была учителем истории и видела, как преподавание истории развивалось абсолютно драматическим образом: разворот истории, желание поставить на одну и ту же основу равенства между нацизмом и коммунизмом было сделано Европейским Союзом», — прокомментировала историк, дочь бойца французского сопротивления Жильда Ландини.

И вот уже премьер Британии Стармер на саммите G7 в Канаде косплеит Гитлера — та же поза, тот же фон. И вообще ни у кого ни что не екает. А может, и вовсе специально, ведь именно Канада приняла после войны тысячи бежавших карателей-бандеровцев. И именно здесь им рукоплещут даже спустя 80 лет. Это 2023 год. Парламент — весь цвет нации аплодирует Ярославу Гунько — нацистскому преступнику. И снова ни у кого не екает.

А с сентября главой МИ6 — секретной британской службы — станет Блейз Метревели. Английские журналисты обнаружили: ее дед, украинец Константин Добровольский во время войны дезертировал из Красной Армии. Служил в СС. Был известен под кличкой «Мясник». Принимал участие в истреблении евреев и в карательных операциях против партизан. Общий тренд понятен: для европейцев мы так и остались унтерменшами.

«Идет вовсю расчеловечивание, они там пишут, что они хотят, чтобы сделали с нашим населением, там как бы люди откровенно пишут то, что они жалеют о том, что тогда Гитлер проиграл. И хотят, чтобы нас не было», — сказал политолог Дмитрий Степанович.

Пока воюют с Россией руками украинцев. Но в Германии уже думают об обязательной воинской повинности. Этот вопрос обсуждают в Испании и Нидерландах. И не скрывают: Европе просто нужно время. Подготовиться.