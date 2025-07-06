Красные флажки: названы признаки послеродовой депрессии, которые нельзя игнорировать

Довольнo частo женщины обнаруживают, чтo долгожданнoe рождениe ребенкa нe приносит им радости, a вместo ожидаемыx теплыx чувств они испытывают тревогy.

При послеродовой депрессии появляется равнодушие к ребенку, и этот сигнал нельзя игнорировать. Об этом клинический психолог и куратор сервиса "Ясно" Александр Каплун рассказал Газета.ру.

Когда малыш появляется на свет, то женщина не получает нужного количества поддержки от близких. Из-за этого она чувствует себя одиноко. Раньше, по словам специалиста, этой проблемы не было, потому что рядом с молодыми родителями всегда оставались бабушки, дедушки, тети и дяди. Но в современном обществе это не так. Кроме того, до рождения ребенка женщина может вести активную профессиональную жизнь и путешествовать. В этом случае, девушке гораздо сложнее уходить в декрет, а после родов она может испытывать некий дискомфорт.

Часто послеродовая депрессия носит явный характер. У молодой мамы ухудшается настроение на период более, чем две недели, а также портится сон и когнитивные функции. Например, женщина часто что-то забывает или у нее резко меняется мышление.

При этом есть и маниакальная реакция на депрессию. В этом случае, женщина всегда весела и бодра. Но степень ее активности не соответствует реальному уровню сил. Людям в этом состоянии свойственно забывать о собственной ценности.

«При оценке своего состояния важно опираться на субъективное переживание счастья. Если оно снижается по десятибалльной шкале ниже 6 — имеет смысл обратиться за помощью», — сказал психолог.

Кроме того, если женщина проявляет ненависть к себе и равнодушие к ребенку, то также есть смысл обратиться к врачу.

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