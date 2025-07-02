Апатия и сонливость: психолог рассказала о состоянии россиян во время дождя

Психолог Яушева: дождливая погода может вызвать апатию
Фото: 5-tv.ru
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Непогода может стать одной из возможных причин плохого самочувствия.
Пасмурная погода может вызывать депрессивное состояние у человека. Об этом рассказала «Газете.ру» психолог Дарья Яушева.
По словам эксперта, погода является одной из возможных причин плохого самочувствия. Как это может проявляться — зависит от индивидуальных качеств, восприятия сезонных изменений, а также психоэмоционального состояния.
«У многих людей пасмурная, серая погода ассоциируется с понижением энергии, апатией, сонливостью. Это связано с причинами биологическими. Сокращается количество солнечного света, что, в свою очередь, снижает выработку серотонина (нейромедиатора, связанного с настроением. — Прим. ред.) и нарушает циркадные ритмы», — добавила Яушева.
Психолог отметила, что сезонное «нежелание что-либо делать» чаще приходится на осень и зиму. При таком состоянии свойственно изменчивое настроение, проблемы со сном, снижение активности и тяга к углеводам.
Но так происходит не со всеми. Некоторые могут, напротив, романтизировать дождь и ощущать его, как что-то уютное. Таким людям комфортнее восстанавливаться именно в этой среде.
«Дождь может снижать внешнюю стимуляцию, давать пространство для внутренних процессов», — поделилась Дарья.
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