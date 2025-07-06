«Новая глава»: экс-солистка Serebro Дарья Шашина станет мамой во второй раз

Три года назад певица родила сына Максима.

Экс-солистка группы Serebro Дарья Шашина (в замужестве — Чебанова) и певец Иван Чебанов ждут второго ребенка. Фотографии подтверждения артистка опубликовала в личном блоге в соцсетях.

«Последний отпуск с моими любимыми перед тем, как начнется новая глава жизни», — подписала пост звездная мама.

На фоне закатного неба и манящего моря певица обнимает своего первенца и позирует с округлившимся животом. Подробности Дарья не разглашает, но подписчики уверены, что у пары снова будет мальчик. Как доказательство внимательные пользователи приводят эмодзи сердечка голубого цвета, который артистка поставила рядом с подписью.

Четы Чебановых стала встречаться в 2016 году, когда Дарья ушла из музыкального коллектива. Пара официально зарегистрировала брак в 2017 году. Три года назад певцы впервые стали родителями — на свет появился сын Максим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Серябкина рассказала об отношениях с мужем. По ее словам, откровенные наряды не могут заставить супруга ревновать.

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