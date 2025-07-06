«Это будет очень весело!» — Илон Маск о первом съезде его партии «Америка»

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 38 0

Илон Маск: первый съезд партии «Америка» будет веселым

«Это будет очень весело!» — Илон Маск о первом съезде его партии «Америка»

Фото: Reuters/Amanda Perobelli

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В конце июня предприниматель заявил о намерении создать политическую организацию.

Первый съезд партии «Америка» в США будет веселым. Об этом сообщил основатель формируемой политической организации бизнесмен Илон Маск в соцсетях.

«Когда и где мы должны провести первый съезд Американской партии? Это будет очень весело!» — написал в посте предприниматель.

О создании новой силы в стране миллиардер задумался в конце июня, в очередной раз критикуя политику действующего президента США Дональда Трампа, в частности инициативу об увеличении государственных расходов. Уже 5 июля он заявил, что приступил к ее формированию. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

«Вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите!» — писал тогда Маск.

Новая партия будет носить лаконичное название «Америка». По словам миллиардера, когда «дело доходит до разорения страны из-за расточительства и коррупции», американцы живут в однопартийной системе. Маск отметил, что это «не демократия». Предприниматель утверждает, что новая партия поможет вернуть жителям США вернуть свободу.

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