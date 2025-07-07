Илон Маск подал заявку на регистрацию политической партии в США

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 27 0

В качестве казначея объединения заявлен финансовый директор компании Tesla Вайбхав Танеджи.

Илон Маск подал заявку на регистрацию политической партии в США

Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

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В реестре Федеральной избирательной комиссии США (FEC) появилась заявка на регистрацию новой политической партии, поданная американским предпринимателем Илоном Маском. Согласно размещенному документу, политическое объединение получит название «Америка» (America Party).

На текущий момент статус заявки обозначен как «необработанная». Казначеем будущей партии, по данным FEC, числится финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджи.

Кроме того, Илон Маск также подал документы на участие в выборах в нижнюю палату конгресса от штата Техас. При этом официального заявления от предпринимателя о намерении баллотироваться пока не поступало.

О намерении создать новую политическую силу миллиардер заговорил еще в конце июня, когда вновь подверг критике политику действующего президента США Дональда Трампа — в частности, его инициативу по наращиванию государственных расходов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Илон Маск заявил, что первый съезд партии «Америка» в США будет веселым.

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