ЦАХАЛ нанесла удары по военным объектам и складам движения «Хезболла»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 13 0

Хранение оружия в районе атаки названо недопустимым.

ЦАХАЛ нанесла удары по военным объектам и складам движения «Хезболла»

Фото: Reuters/Karamallah Daher

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Военные объекты и производственные склады ливанского движения «Хезболла» атаковала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

«Армия обороны Израиля недавно атаковала несколько военных объектов, инфраструктуру для хранения и производства стратегического оружия и пусковую установку ракет организации „Хезболла“ в районе Бекаа и на юге Ливана», — отметили в сообщении Telegram-канала.

Представители ЦАХАЛ заявили, что деятельность «Хезболлы», а также то, что у движения есть оружие в данном районе, является недопустимым нарушением договоренности Израиля с Ливаном.

До этого, 4 июля, агентство Reuters сообщало, что руководство движения «Хезболла» серьезно пересматривает стратегии своей деятельности и оценивает возможность частичного разоружения из-за вероятного прекращения конфликта в секторе Газа и полученного ущерба со стороны Израиля. Уточнялось, что отказываться от всего вооружения группировка не собирается.

Ранее, писал 5-tv.ru, ракета была выпущена с территории сектора Газа в сторону Израиля.

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