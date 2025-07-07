«Очнулся — гипс»: жена Natan попала в больницу

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 27 0

Супруга Natan сломала ногу накануне вылета на родину

«Очнулся — гипс»: жена Natan сломала ногу во время отдыха

Фото: Instagram*/anastaciashvetsova

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Недавно рэпер официально подтвердил: они с супругой снова вместе.

Певец Натан Миров, более известный под псевдонимом Natan, рассказал, что во время отдыха его жена — дизайнер Анастасия Швецова — сломала ногу. По его словам, девушка неудачно вышла за покупками. Подробности случившегося музыкант раскрывать не стал.

«Всем доброе воскресное утро, мы находимся в больнице. Этот человек вчера пошел ночью в магазин, сегодня очнулся — гипс», — сказал исполнитель.

Рэпер подчеркнул, что «трагедия» произошла прямо перед самым вылетом в Россию. Впереди пару ждет восьмичасовой перелет с пересадками.

«Нам скоро вылетать, чемоданов туча, тут еще один чемодан просто», — пошутил музыкант.

Напомним, что не так давно Natan снялся в шоу «Звезды в джунглях», где закрутил интрижку с блогером Лерчик. Тогда мужчина заявил, что хотел бы с ней построить новую семью. Позже певец передумал и решил вернуться к своей супруге. Анастасия, в свою очередь, простила Natan за измену и дала ему еще один шанс.

Natan и Анастасия женаты больше десяти лет. Они воспитывают двоих сыновей: Натанаэля и Ратмира. Мальчикам 12 и семь лет соответственно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Оганесян отдает ребенка Саше Черно.

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