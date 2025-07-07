«Будет заниматься сыном»: Иосиф Оганесян отдает ребенка Саше Черно

Поклонники указали на противоречивость действий.

Экс-участник «Дома-2» Иосиф Оганесян готов отдать сына его маме, звезде того же реалити Саше Черно, после длительных конфликтов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, такое решение связано с тем, что он хочет выйти на новую работу. Несмотря на прежние обвинения в адрес Черно, которые касались ее материнских способностей, Иосиф уточнил, что вопрос передачи ребенка сейчас обсуждается.

«Не забирает, а я ей оставляю. Этот вопрос сейчас обсуждается. Меня порицают в том, что я забрал ребенка и не отдаю ей. Пора это менять. Меня пригласили на работу, и терять я ее не хочу, а Саша будет заниматься сыном», — пояснил Иосиф.

Комментаторы под постом выразили различные мнения о заявлении Оганесяна. Многие подписчики раскритиковали его, указывая на противоречивость действий.

Недавняя встреча Оганесяна и Черно на съемках программы «Пусть говорят» вновь обострила их конфликт. Иосиф угрожал лишить Александру родительских прав, ссылаясь на опасения за безопасность сына, находящегося с матерью. Он отметил, что долгое время принимал на себя все родительские обязанности, но теперь не намерен продолжать в том же духе, так как это слишком тяжело.

Оганесян также подчеркнул, что чувствует усталость и не понимает, почему должен нести всю ответственность один, после того как они с Сашей развелись. Ситуация усугубилась эмоциональными проблемами Черно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосифу Оганесяну надоели выходки Саши Черно.