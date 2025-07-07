За полгода у обитателей Московского зоопарка появились на свет почти 200 детенышей

Около 200 детенышей животных родились в Московском зоопарке в первой половине 2025 года. Большинство из них — редкие и занесенные в Красную книгу виды. Среди новорожденных, например, сычуаньские такины, мадагаскарские удавы, цепкохвостый сцинк и эластичная черепаха.

Кроме того, на свет появились птенцы журавля-красавки, малыш капибары, детеныш равнинной гориллы, пять пингвинов Гумбольдта, две альпаки и многие другие.

«Сейчас в зоопарке насчитывается больше 15 тысяч особей, и число подопечных постоянно увеличивается. Помимо новорожденных, есть и те, кого привозят из других мест обитания. Только с начала года столичные специалисты приняли свыше 100 таких животных», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

В числе новых пернатых обитателей — кудрявые пеликаны, каравайки и особи исландского гоголя. Среди новоселов также оказались стервятники, которых не было в экспозиции столичного зоопарка более 50 лет. Кроме того, в зоосаде появились змеи, гекконы и два морских зайца.

Часто под опеку специалистов Московского зоопарка попадают спасенные животные. Так, в марте сюда привезли самца пумы по имени Геркулес. Хищника изъяли у москвича, который несколько лет содержал его в тесной квартире в районе Кунцево.

Осенью прошлого года на столичном портале mos.ru появилась уникальная возможность посмотреть трансляции с обитателями зоосада в режиме онлайн. В 21 вольере установили 71 камеру для наблюдения за пандами, манулом, медоедами, слонами, капибарами, карликовым бегемотом, гориллами, семейством орангутанов, сурикатами, рысями и другими животными. Видео доступны каждый день, в летний период онлайн-трансляции ведут с 07:30 до 22:00. В ночное время все желающие могут посмотреть повторы дневных эфиров.