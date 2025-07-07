Правительство РФ выделит гранты ветеранам СВО на открытие агробизнеса

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 36 0

Ветераны СВО в десяти регионах страны смогут получить гранты на агробизнес

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Еще десять регионов страны получат соответствующее финансирование.

Правительство Российской Федерации направит деньги на гранты ветеранам и уволенным в запас участникам специальной военной операции (СВО) в десяти регионах страны. Деньги предназначены для тех, кто решил открыть свой агробизнес. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В десятку регионов, которые получат соответствующее финансирование, вошли Адыгея, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Республика Саха, Северная Осетия, Тыва, Хакасия, Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

«Рассчитываем, что такие меры помогут нашим ребятам найти себе занятие по душе и будут способствовать появлению новых рабочих мест в российских субъектах», — отметил премьер-министр.

Программа «Агромотиватор» действует с этого года, из федбюджета на нее выделено уже 200 миллионов рублей, которые были направлены в 19 регионов.

Размер гранта на разведение крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции — до 7 миллионов рублей, на ведение агробизнеса по другим направлениям — до 5 миллионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложила распространять квоты на образование и на вдов погибших участников СВО. Такие льготы уже полагаются самим бойцам и их детям.

 

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