Цивилева предложила дать квоту на образование вдовам погибших бойцов СВО

Такая мера поддержки уже распространяется на участников боевых действий и их детей.
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru
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Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева внесла предложение на встрече с президентом страны Владимиром Путиным о том, что квоты на образование стоит распространить и на вдов погибших участников специальной военной операции (СВО).
Такие льготы уже полагаются самим бойцам и их детям.
«Предлагаю распространить эту меру поддержки и на вдов погибших участников СВО, предоставив им, в том числе право на поступление в учреждения высшего и среднего профессионального образования по отдельной квоте», — поделилась Цивилева.
По ее словам, мера нужна, потому что женщины, которые лишились мужей, все чаще стали выражать просьбу о получении образования. Цивилева отметила, что такие квоты не только поддержат семьи российских героев, но и дадут возможность построить им достойное будущее.
На заявление замминистра обороны Путин попросил проработать данный вопрос и посмотреть на него с более широкой точки зрения. Лидер России дал поручение внимательно изучить процесс получения квоты на образования вдовами и дополнительно поддержать их. Особенно это предложение касается женщин, оставшихся с детьми.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что большинство ветеранов СВО доверяют фонду «Защитники Отечества».
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