Тело было в кустах: последние новости о смерти Романа Старовойта в Одинцово

Экс-министра транспорта погрузили в ритуальную машину.

Корреспонденты «Известий» с места самоубийства экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта передают, что тело было обнаружено в кустах рядом с парковкой. Труп уже погрузили в ритуальную машину и увезли с месте инцидента.