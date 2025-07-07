Тело было в кустах: последние новости о смерти Романа Старовойта в Одинцово
Тело экс-министра транспорта РФ Старовойта увезли с места самоубийства
Фото: 5-tv.ru
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Экс-министра транспорта погрузили в ритуальную машину.
Корреспонденты «Известий» с места самоубийства экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта передают, что тело было обнаружено в кустах рядом с парковкой. Труп уже погрузили в ритуальную машину и увезли с месте инцидента.
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