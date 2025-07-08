Звезда сразу отправилась в местный ресторан.

Певица Саша Зверева вернулась в Москву вместе с супругом и детьми. Теперь семья проводит время, прогуливаясь по столице и угощаясь местными блюдами. Соответствующие кадры артистка опубликовала в Telegram-канале.

Дорога показалась исполнительнице очень долгой — перелет длился 26 часов с тремя пересадками, но преодоленный путь того стоил.

Прибыв в Москву, звезда, как она отметила в блоге, сразу захотела полакомиться блинами с икрой, ягодами и почувствовать еще не забытые вкусы из детства.

По словам певицы, на родину она прилетела для того, чтобы провести отпуск «среди своих», а также познакомить избранника с местами своей молодости. Артистка уже показала мужчине любимые уголки столицы.

Особенно знаменитость рада возможности прогулять по улицам города на каблуках, поскольку в США сделать этого не получается.

«Я так люблю Москву. Где еще в Лос-Анджелесе я буду часами ходить на каблуках? Вот только в Москве я могу гулять по Садовому кольцу с мужем на каблуках», — призналась артистка.

К тому же Саша отвела всю семью в свои любимые столичные заведения.

«Поскольку путешествие в Москву на этот раз с Дэном, вы будете видеть много — в этот раз не интервью, не всяких там выступлений, а лучшие места покушать в Москве. Поэтому, конечно же, мы, как всегда, бородинский хлеб — самый лучший, самый вкусный — с копченым маслом, с четверговой солью и луковой пылью», — пояснила Зверева в соцсети.

Детей же звезда направила на представление в театр Юрия Куклачева, чтобы они смогли прочувствовать культурную Москву.

Сейчас Александра живет в Калифорнии. Ее муж Дэн Уолбран работает юристом. У пары четыре ребенка.

Ранее, писал 5-tv.ru, экс-солистка «Демо» Зверева подсчитала траты на четверых детей в месяц.

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