Экс-солистка «Демо» Зверева подсчитала траты на четверых детей в месяц

Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева тратит около двух с половиной миллионов рублей в месяц на базовые нужды своих четырех детей. Подсчеты звезда совершила в соцсетях.

«Мы до сих пор не живем в доме в Малибу, я не езжу на „Бентли“, иногда летаю экономом и у меня нет ни одной сумки „Биркин“. Села и выписала все расходы на детей в месяц», — написала Зверева.

Дочь звезды Василиса учится во Франции. Аренда квартиры для нее в Париже, оплата учебы в университете, еда, транспорт, путешествия и прочие покупки обходятся Зверевой в 8000 долларов — около 650 тысяч рублей.

Еще больше денег приходится тратить на сына Леву — более 9000 долларов или почти 750 тысяч рублей. В списке расходов — жилье, няня, секция баскетбола, репетиторы, еда и БАДы, игрушки, одежда, а также поездки.

Чуть меньше денег уходит на содержание сына Севы. Тут примерно все так же, как и у Левы, только вместо баскетбола — футбол.

Меньше всего Зверева вкладывает в сына Макара — тот пока не занимается в спортивных секциях и не учится в университете.

«Четверо детей в месяц мне обходятся примерно в 2,5 млн рублей», — заключила Зверева.

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