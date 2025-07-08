Избранница Лепса Аврора Киба рассказала об ухудшении своего здоровья

Невеста народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба сообщила о сложностях со здоровьем. Этим она поделилась с подписчиками в соцсети.

По словам блогера, ее состояние ухудшилось, поэтому она на время перестанет делится контентом.

Девушка опубликовала в блоге снимок, на котором она лежала под капельницей. Также рядом с кроватью стоял столик со спреем для лечения насморка.

«Друзья, я сильно приболела. Надеюсь, скоро к вам вернусь», — отметила инфлюенсер в сторис.

Конкретнее о недуге девушка не рассказала, но, судя по деталям, она простудилась.

Ранее, писал 5-tv.ru, модель Мария Погребняк пригрозила судом девушке Лепса. Накануне телеведущая Виктория Боня назвала причину, по которой якобы Киба собирается выйти замуж за Лепса. Звезда уверена, что финансовые трудности семьи девушки вынуждают ее. В то время как Лепс при жизни отца 19-летней избранницы был его другом.

Аврора отреагировала на высказывания Бони в резком тоне. Она усомнилась, что у Бони достаточный профессиональный уровень, а также заявила, что та привлекает к себе внимание с помощью манипуляции.