Избранница Лепса Аврора Киба рассказала об ухудшении своего здоровья

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 43 0

Девушка легла под капельницу.

Аврора Киба поделилась тревожной новостью о своем здоровье

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Невеста народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба сообщила о сложностях со здоровьем. Этим она поделилась с подписчиками в соцсети.

По словам блогера, ее состояние ухудшилось, поэтому она на время перестанет делится контентом.

Девушка опубликовала в блоге снимок, на котором она лежала под капельницей. Также рядом с кроватью стоял столик со спреем для лечения насморка.

«Друзья, я сильно приболела. Надеюсь, скоро к вам вернусь», — отметила инфлюенсер в сторис.

Конкретнее о недуге девушка не рассказала, но, судя по деталям, она простудилась.

Ранее, писал 5-tv.ru, модель Мария Погребняк пригрозила судом девушке Лепса. Накануне телеведущая Виктория Боня назвала причину, по которой якобы Киба собирается выйти замуж за Лепса. Звезда уверена, что финансовые трудности семьи девушки вынуждают ее. В то время как Лепс при жизни отца 19-летней избранницы был его другом.

Аврора отреагировала на высказывания Бони в резком тоне. Она усомнилась, что у Бони достаточный профессиональный уровень, а также заявила, что та привлекает к себе внимание с помощью манипуляции.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
78.72
-0.12 92.41
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:40
Смертельный трейл: задержан организатор марафона в Хибинах
6:19
Уиткофф: переговоры между США и Ираном могут состояться на следующей неделе
6:00
«Гиацинт-Б» уничтожил командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака
5:31
«Еду в никуда»: Прохор Шаляпин рассказал о своем необычном увлечении
5:07
Избранница Лепса Аврора Киба рассказала об ухудшении своего здоровья

Сейчас читают

Кровь на земле: корреспондент «Известий» показал место самоубийства Старовойта
В рязанской кальянной при взрыве гранаты погиб человек
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025