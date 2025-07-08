Без полиции и огласки: экс-супруга Кокорина попыталась помочь Смолову после драки

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Экс-супруга Кокорина попыталась помочь Смолову после драки

Экс-супруга Кокорина попыталась помочь Смолову после драки

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Инцидент произошел в конце мая в столичном кафе.

Экс-супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова попыталась помочь коллеге бывшего мужа Федору Смолову после драки в кафе. Об этом рассказала сама Дарья изданию VOICE.

По ее словам, Андрей Попелуха — один из тех, кого ударил футболист Федор Смолов — является другом ее отца. Мужчина позвонил Витову, чтобы узнать, знакомы ли члены его семьи со спортсменом. А отец девушки уже связался с дочерью, которая сказала, что дружит со Смоловым 16 лет.

Дарья утверждала, что, когда разговаривала с Федором, он заявил о намерении решить возникший в конце мая конфликт без полиции и огласки.

«Ему звонят непонятные люди и шантажируют его! И он сильно запутался! Если мой отец реально друг Попелухи, то он бы хотел встретиться лично и все обсудить. Я попросила отца помочь в урегулировании конфликта, потому что Федор — мой друг», — призналась Валитова.

Встреча благодаря усилиям ее родителя состоялась, но к единому решению стороны так и не пришли. После чего футболист перестал отвечать на звонки Дарьи, а в сети стала всплывать фамилия Кокорина в контексте этого происшествия. Смолов же написал Валитовой лишь одно сообщение, в котором утверждал, что это действует не он, а его адвокаты.

Примечательно, что драка в мае этого года произошла в том же кафе, что и конфликт с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Смолов извинился за драку в кофейне.

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