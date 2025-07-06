«С благими намерениями»: Смолов извинился за драку в кофейне

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 44 0

Смолов напишет заявление в полицию на шантажировавших его людей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; Instagram*/smolovfedor_10;5-tv.ru

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Спортсмен отметил, что пытался урегулировать конфликт миром, но «наткнулся на хамство», а позже и на шантаж. В связи с этим футболист принял решение написать заявление в полицию.

Российский футболист Федор Смолов извинился за инцидент с дракой в столичной кофейне. Видеообращение спортсмен опубликовал в своих соцсетях.

«Хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя», — подчеркнул Смолов.

Футболист рассказал свою версию произошедшего. По его словам, он пытался урегулировать начавшийся конфликт мирным путем.

«Только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компании в то утро. Но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань. До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путем. Что, собственно, запечатлено на видео», — объяснил Смолов.

Спортсмен также прокомментировал слухи о попытках его шантажировать.

«С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим… Но… начали появляться какие-то люди, которых я никогда в жизни не видел и которых нет на этом видео. Они начали со своей стороны мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги. Они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривает законы РФ», — рассказал футболист.

Смолов заключил, что в связи с этим он принял решение написать заявление в полицию. Кроме того, футболист поблагодарил всех, кто поддержал его в сложившейся ситуации, в особенности супругу Карину.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мамаев вступился за подравшегося Смолова. Бывший полузащитник сборной РФ добавил, что Смолов для него — больше, чем партнер по команде. Спортсмены много лет дружат, вместе занимаются бизнесом. К тому же, Федор является крестным сына Павла. Семья экс-полузащитника выражает поддержку Смолову и призывает общественность взглянуть на произошедшее с другой стороны.

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