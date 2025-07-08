Собянин: «Технополис Москва» признали лидером эффективности среди ОЭЗ России

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 25 0

Здесь локализовали свои производства свыше 230 компаний, которые выпускают стратегически важную продукцию.

Собянин: «Технополис Москва» признали лидером эффективности среди ОЭЗ России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Особая экономическая зона столицы четвертый год подряд занимает первое место среди всех ОЭЗ технико-внедренческого типа России. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сегодня ОЭЗ «Технополис Москва» — это драйвер развития инновационного производства и кадрового потенциала Москвы.

«Здесь локализовали свои производства свыше 230 компаний, которые выпускают стратегически важную продукцию: лекарственные препараты последнего поколения, медицинскую технику, микроэлектронику и фотонику, беспилотные авиасистемы и комплектующие к электромобилям», — написал Сергей Собянин.

Резиденты «Технополиса Москва» регулярно разрабатывают новые технологии, масштабируют производства и создают высокотехнологичные рабочие места.

Только в прошлом году в компаниях — резидентах ОЭЗ появилось свыше 4,9 тысячи рабочих мест, а в реализацию новых проектов инвестировано 70,6 миллиарда рублей.

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