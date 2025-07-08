В Национальном центре «Россия» начался II Всероссийский свадебный фестиваль

В Национальном центре «Россия» в Москве с 8 по 10 июля 2025 года состоится II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». В этот период более 200 возлюбленных свяжут друг друга крепкими узами брака, сказав своей второй половинке заветное «да».

На церемонии выступили заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко и министр энергетики Сергей Цивилев.

«Все в жизни имеет значение. Все не случайно. День свадьбы — день рождения семьи, не случайный день. От того, насколько счастлива ваша семья — счастлива вся Россия. И так же крепка», — сказал Кириенко.

Он добавил, что поддержка большой и крепкой многодетной семьи — приоритет. Традиционные ценности напрямую влияют на будущее народа России, а потому в этой сфере важно продолжать выстраивание мер демографической, экономической, социальной политики, а также укреплять конструктивное сотрудничество органов власти всех уровней.

«Когда создается новая семья, это не просто объединяются два любящих друг друга человека, это объединяются и родители, родственники, друзья от каждой из сторон. Создается большая единая семья и мне очень хочется, чтобы эта семья она была дружная, она была единая, сплоченная, чтобы вы уважали старшие поколения, чтобы вы заботились о детях. Именно так мы можем сохранить истинные традиции нашей страны, нашего вообще нравственного, нравственные основы нашего государства», — поздравил молодоженов Цивилев.

Министр объяснил, что уважение старшего поколения и забота о младшем — путь к сохранению истинных традиций России, ее нравственных основ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что концепцию национального центра «Россия» представили в Москве.