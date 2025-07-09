Безумие или логика? Что Дарья Мороз думает про отношения между людьми

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Дарья Корзина Эксклюзив 54 0

Актриса Дарья Мороз считает, что отношения между людьми нельзя загнать в рамки

Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru

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Не всегда близость подразумевает физическое присутствие.

Отношения между людьми невозможно загнать в рамки закона или четких правил. Об этом заявила заслуженная артистка России Дарья Мороз во время беседы с 5-tv.ru в Театре Эстрады. Именно там состоялась премьера спектакля «Три тополя на Плющихе», где главные роли исполнили актеры Дарья Мороз и Евгений Сидихин.

«Иногда люди совершают сумасшедшие поступки, иногда люди руководствуются собственной совестью», — добавила актриса.

По ее мнению, все зависит от времени, обстоятельств и внутреннего состояния самих людей.

Постановка же основана на одноименной повести Валентина Ежова и рассказывает о случайной встрече двух непохожих людей, чьи жизни пересекаются всего на миг.

Актриса отметила, что центральная тема спектакля — это эмоциональное столкновение двух разных миров: открытой деревенской женской души и прагматичной городской мужской натуры. Эта встреча, по ее словам, может быть короткой, почти мимолетной, но при этом — глубокой и запоминающейся.

История, по мнению Мороз, затрагивает важную мысль: не всегда для близости нужно физическое присутствие. Быть с кем-то можно даже на расстоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких фильмах готова сняться Дарья Мороз.

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