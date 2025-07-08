Президентский визит: Кейт Миддлтон встретила Макрона с женой в Великобритании

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 51 0

Кейт Миддлтон и принц Уильям подготовили для четы Макрон насыщенную программу

Кейт Миддлтон встретила Макрона с женой в Великобритании

Фото: Reuters/Geoff Pugh

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Принцесса была элегантно одета.

Принц и принцесса Уэльские сопроводили президента Франции Эммануэля Макрона у трапа самолета после их прилета в гости. Соответствующие кадры опубликовало издание InStyle.

Французский лидер и первая леди Брижит Макрон остановись у британских монархов в Виндзорском замке. Для пары подготовили насыщенную программу.

После официальной процедуры приветствия гости отправились в Виндзор, где встретились с королем Карлом III и королевой-консорт. Уточнялось, что Макрон, Брижит, а также семья монархов поучаствуют в торжественном каретном шествии по Виндзору.

Кейт Миддлтон была одета элегантно: жакет нежно-пудрового цвета от Christian Dior, длинная юбка-пачка, круглая шляпка в тон костюма, жемчужные серьги принцессы Дианы и жемчужное ожерелье королевы Елизаветы.

За процессией предусмотрели праздничный банкет в государственной столовой. Еще для супругов Макрон подготовили осмотр предметов из королевской коллекции, которые имеют отношение к Франции, а также посещение Вестминстерского аббатства, где отдадут дань уважения Могиле Неизвестного солдата. На вечер запланирован королевский салют.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Уильям отметил свой 43-й день рождения.

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