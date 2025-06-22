Травка и щенки: принц Уильям отметил свой 43-й день рождения

Семья поспешила поздравить сына Карла III и леди Дианы в соцсетях.

Принц Уильям 21 июня отметил свой 43-й день рождения. В официальном канале принца и принцессы Уэльских появилась трогательная фотография из личного архива, на которой королевская особа сидит на траве и гладит щенков.

«С днем рождения! Любим тебя, Кэтрин, Джордж, Шарлотта, Луи, Орла и щенки», — подписала снимок Кейт Миддлтон.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II, 8 сентября 2022 года, Уильям получил титул «принц Уэльский», став наследником престола после своего отца Карла III.

Прошлый год у старшего сына принцессы Дианы выдался максимально тяжелым. В марте 2024 года у его супруги Кейт Миддлтон диагностировали рак. Злокачественную опухоль обнаружили во время операции на брюшной полости. Принцесса Уэльская не появлялась несколько месяцев на публике. За это время она прошла курс химиотерапии. Лечение дало свои плоды, и в январе 2025 года Кейт сообщила о наступлении ремиссии. А это значит, что сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Сейчас королевская особа восстанавливается.

Также недуг поразил и отца принца, действующего монарха Великобритании — Карла III. В феврале 2024 года сообщалось о том, что монарх столкнулся с онкологией. Подробности не распространяются, но близкое окружение короля сомневается в полном его выздоровлении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как при посещении дома престарелых в Кардиффе принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон одна из обитательниц назвала «ассистенткой Уильяма».