Альтернатива вентилятору: как охладиться в жару без вреда для здоровья

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Врач-терапевт Радина: прыжок из бани в ледяной душ негативно влияет на сердце

Как охладиться в жару и не испортить здоровье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Можно слегка увлажнить пол водой, чтобы снизить температуру воздуха внутри помещения.

Иногда летняя жара достигает максимума, особенно в офисах без кондиционеров, и работа становится настоящим испытанием. Для сохранения продуктивности важно применять проверенные методы охлаждения, которыми в беседе с Life.ru поделилась врач-терапевт Кристина Радина.

В первую очередь, в жару необходимо избегать перегрева организма. Если есть возможность, лучше находиться в тени или в помещениях с хорошей вентиляцией. Например, можно слегка увлажнить пол водой, чтобы снизить температуру воздуха внутри.

Врач также советует внимательно подходить к выбору одежды в жаркие дни. Лучше исключить синтетические ткани и плотно прилегающую одежду и отдать предпочтение светлым хлопчатобумажным материалам, которые не облегают тело.

Кроме того, важно пить достаточное количество жидкости, но при этом избегать сладких газированных напитков, кофе и алкоголя. Обычная вода — хорошая альтернатива. Важно соблюдать питьевой режим в жару.

Для охлаждения можно, например, прикладывать к телу влажное прохладное полотенце. Оно не должно быть слишком холодным. Резкое охлаждение, как прыжок из жары в ледяной душ, нежелательно, так как это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе.

Экстремальные способы, подобные погружению в ванну с солью, подходят далеко не всем. Это связано с потенциальными рисками для здоровья, поэтому врач посоветовала не экспериментировать.

Для безопасного охлаждения предпочтительнее использовать прохладную воду. Если вы работаете из дома, старайтесь чаще принимать душ или обливаться прохладной водой — чем чаще, тем лучше.

Также можно применять мини-вентиляторы, пульверизаторы для распыления жидкости на кожу, что помогает снизить температуру тела. Врач рекомендует хранить термальную воду в холодильнике — это усилит освежающий эффект.

Соблюдая рекомендации, можно значительно облегчить состояние в жару. Однако важно не переусердствовать: не стоит пить ледяную воду, есть очень холодное мороженое или принимать ванну с солью без предварительной закалки. И, конечно, не рекомендуется спать под вентилятором всю ночь.

Ранее 5-tv.ru писал, какие напитки нельзя пить в жару.

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