«Лишняя нагрузка на сердце»: какие напитки нельзя пить в жару

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Нарколог Клименко: чай и кофе нельзя пить в жару

Какие напитки нельзя пить в жару

Фото: 5-tv.ru

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Лето требует особого внимания к организму.

Кофе и чай нельзя пить в жаркую погоду. Об этом изданию aif.ru рассказала Татьяна Клименко — директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России.

По ее словам, в летний зной нужно минимизировать, а лучше вообще отказаться от употребления кофе, чая и колы. Все из-за того, что в них содержится кофеин, который усиливает мочеиспускание, что способствует обезвоживанию организма.

«Также нельзя пить холодное: такие напитки способны спровоцировать простудные заболевания, спазм сосудов, это лишняя нагрузка на сердце», — объяснила эксперт.

От алкоголя в жару Клименко тоже советовала отказаться. Спиртосодержащие напитки повышают вероятность теплового удара и проблем с сердцем.

Уровень любой выпитой жидкости врач также рекомендует контролировать. В больших объемах она увеличивает нагрузку на почки и сердце.

Медик предлагает пить воду комнатной температуры маленькими порциями, по 100 миллилитров, но часто, когда появляется ощущение сухости во рту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каких количествах безопасно пить квас.

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