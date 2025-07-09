Тревожный знак: как распознать и предотвратить обморок в жару

При недомогании важно позвать на помощь и найти прохладное место.

В жаркую погоду при головной боли, тошноте и слабости не стоит откладывать принятие мер — эти признаки могут указывать на приближающийся тепловой удар. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Life.ru рассказал, как самостоятельно помочь себе при ухудшении состояния из-за жары.

Чаще всего первым сигналом становится нежелание двигаться, ощущение слабости и апатии. Это тревожный знак, свидетельствующий о возможных проблемах в организме. Затем появляются головная боль, шум в ушах или чувство давления, а позже — тошнота. Все развивается стремительно: от слабости в ногах до головокружения и даже потери сознания может пройти всего около десяти минут, пояснил кардиолог.

Главное — не допустить усугубления симптомов. При недомогании, если никого нет рядом, нужно привлечь внимание — крикнуть или позвать на помощь. Следующий шаг — поиск прохладного места, например, магазина с кондиционером или любой тени. Рекомендуется сесть или лечь, чтобы снизить нагрузку на сосуды, так как их расширение приводит к падению давления и головокружению. Оптимально лечь на спину, приподняв ноги для улучшения кровообращения.

При ухудшении состояния и невозможности прийти в себя необходимо вызвать скорую помощь. Пока медработники в пути, нужно оставаться в тени или лечь на прохладную землю — это способствует быстрому охлаждению тела. Если есть возможность, то стоит пить воду маленькими глотками и регулярно умывать лицо, шею и руки — испарение влаги помогает снизить температуру тела.

Когда придет облегчение, нужно снять ремень и расстегнуть воротник для свободного кровообращения. Затем медленно перевернуться на бок, опираясь на руки, и осторожно сесть, используя мышцы пресса. Если при этом возникает головокружение, лучше снова лечь и дождаться стабилизации состояния. Важно сохранять спокойствие и действовать осторожно, подчеркнул Кондрахин.

«Если вы дома — измерьте давление, примите жаропонижающее и вызовите скорую помощь. В транспорте (например, в метро) лучше выйти из вагона и обратиться к дежурному. В вагоне можно лечь на пол или лавочку; это облегчит состояние за счет расслабления мозга», — добавил врач.

По словам специалиста, помогает также рефлекторная терапия: нужно помассировать мочку уха и ушную раковину круговыми движениями. Легкий массаж висков или умывание холодной водой тоже способствует улучшению самочувствия. Врач настоятельно порекомендовал не игнорировать первые признаки теплового недомогания, поскольку своевременные действия могут спасти жизнь.

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