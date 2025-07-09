«Наняла на всю зарплату»: Ляйсан Утяшевой понадобился психолог

Что вывело из равновесия телеведущую?

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева после работы в одном из реалити-шоу потребовался психолог — настолько сильное психологическое напряжение она испытала на проекте. Об этом знаменитость рассказала в интервью своему мужу — шоумену Павлу Воле.

«На всю зарплату наняла себе психолога после этого шоу», — заявила спортсменка.

Известные супруги были ведущеми проекта, в которым приняло участие множество отечественных звезд. Среди участников были рэпер Джиган и его жена, блогер Оксана Самойлова, актрисы Анна Хилькевич и Мария Кравченко.

«Хочу поблагодарить всех звезд, кто откликнулся и поехал с нами — это действительно крутой проект. У нас с Павлом уже есть свой почерк, и спасибо за доверие», — добавила Утяшева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Утяшева прокомментировала работу с Волей. Телеведущая сказала, что во время совместных проектов между ними происходит настоящая химия. Супругов можно отнести к тем парам, которым совместная работа не вредит, а, наоборот, укрепляет отношения. Ляйсан считает, что общие проекты сказываются на них лишь положительно, и добавляет в рутину романтики.

Она благодарно за то, что имеет возможность работать с супругом. Но при этом подчеркивает, что как коммуникабельный человек всегда открыта для сотрудничества с новыми людьми.