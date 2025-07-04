Даже беременность не остановила: почему Муцениеце и Прилучный до сих пор судятся

Агата Муцениеце рассекретила третью беременность. Как на грядущее пополнение отреагировали старшие дети актрисы? И в чем будущую маму обвиняет бывший муж Павел Прилучный? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я сентиментальна, но дома, знаете. То есть я на публике стараюсь ничего особо не показывать, свои чувства и эмоции», — призналась артистка.

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Агата Муцениеце готовится стать многодетной мамой. На своей странице в соцсети актриса выложила серию снимков, где отчетливо виден округлившийся животик. Отец ребенка — аккордеонист, заслуженный артист РФ Петр Дранга. Они с Муцениеце вместе уже почти год. Недавно музыкант сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Та, конечно, ответила «Да».

«Я изначально говорил, что мне эта пара кажется не особо совместимой. Он такой правильный, положительный. Что касается Агаты — это вечный двигатель. Человек, который всегда находит конфликты, даже там, где их нет. Наверное, это Инь и Янь, как положительное и отрицательное соединилось. Получился такой хороший тандем», — выразил мнение светский журналист Олег Цуриков.

«Каждый раз это супер, я думаю. Наверное, с возрастом это более осознанное материнство, нежели в каком-то суперюном», — отметила Агата Муцениеце.

Друзья и коллеги рады за артистку. Говорят, она заслужила быть счастливой. Все помнят ее скандальный развод с Павлом Прилучным. Актриса тогда обвинила мужа в алкогольной зависимости и рукоприкладстве.

«Мне было трудно поверить, что человек может плохо мне что-то говорить. Мне казалось, что это просто плохая стадия, которая должна закончиться. В итоге, чем больше я прощала, тем больше человек позволял. Когда я маме сказала про развод, знаешь, что она мне ответила? — „Удивлена, что ты так долго это терпела“», — поделилась Муцениеце.

С того момента прошло уже пять лет, а бывшие супруги продолжают выяснять отношения. Сначала они судились из-за размера алиментов на двоих детей. Потом из-за места проживания старшего сына Тимофея. Мальчик переехал к отцу. Агата Муцениеце пыталась изменить ситуацию. Когда ничего не вышло, смирилась. Однако теперь намерена решить вопрос через суд.

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«Мама разрешила, мама передумала, потому что у нее свои материальные соображения. У ребенка была соответствующая эгоцентрическая обида, она абсолютно закономерна. Это было установлено в ходе исследований», — уточнила адвокат Прилучного Оксана Даниелова.

У каждой стороны в этой истории своя правда. Муцениеце и ее адвокат утверждают: это Павел Прилучный настраивает ребенка против матери и даже запрещает им общаться.

«Эти слова (о желании Прилучного, чтобы Муцениеце чаще виделась с Тимофеем. — Прим. ред.) не подтверждаются действиями. Ребенок находится под сильнейшим давлением», — заявила адвокат Муцениеце Наталья Мелешкина.

Защита Прилучного говорит, что все с точностью до наоборот.

«Мама пишет, дай бог, раз в месяц. И то на абсолютно, совершенно нейтральные темы, которые, видимо, интересуют ее. Либо поставить чтобы галочку перед очередным выходом в суд», — отметила адвокат актера.

По словам Оксаны Даниеловой, Агата Муцениеце еще и намеренно чинит препятствия для встреч Павла Прилучного и Тимофея с дочерью Мией.

«Это создание искусственного голода, искусственной дистанции между детьми либо просто банальная женская вредность. „Мама не отпустила“ всегда формулировка идет. Договорились, все хорошо. И за день до: „Мама не отпустила“. У меня спорт, у меня занятия или еще что-то», — рассказала Даниелова.

На последнем заседании адвокат артиста рассказала, что ее клиент не собирается оставлять ситуацию без ответа. Более того, он решил подать против Агаты Муцениеце еще один иск. Павел Прилучный обвинил бывшую супругу в клевете и захотел привлечь ее к ответственности за слова, которые она говорила пять лет назад.

«Те события и обстоятельства, которые происходили как-то в 2020 году, когда Агата, собственно, и приобрела некую известность за счет того, что опорочила честь моего доверителя по части неких побоев и избиений. События и факт никакого подтверждения не нашли. Мы будем привлекать Агату к уголовной ответственности за распространение тех сведений ложных, которые она распространила по существу с названными обстоятельствами», — уточнила Даниелова.

По словам адвоката, новость о беременности Муцениеце никак не повлияет на судебный процесс. Прилучный не собирается отзывать свои иски. Общие друзья звезд взволнованы. Ведь для актрисы такие переживания сейчас точно ни к чему.

«Любой стресс может сказаться на ее состоянии, на ее ребенке. Видимо, он психологически просто не может отпустить Агату никаким образом, поэтому он до сих пор ее пытается третировать вот так на публике», — высказалась светский журналист Светлана Ключкина.

«Мне очень жаль Агату, потому что она живет в этом аду. Мне очень жаль Павла, потому что он все не может успокоиться. А ведь он любил эту женщину, он ее целовал, обнимал, хотел от нее детей. Поэтому, на мой взгляд, он себя ведет сейчас не очень, что ли, достойно мужчины даже», — отметил светский журналист Феликс Грозданов.

У Агаты Муцениеце другие заботы. Они с Петром Дрангой вовсю готовятся к рождению малыша. Судя по фото и видео, которые выкладывает актриса, ее дочь Мия в прекрасных отношениях с будущим отчимом. На снимках они втроем выглядят как крепкая семья.

В конце июня прокуратура отклонила иск Павла Прилучного о клевете, в которой он обвинял бывшую жену.