«На вашем месте девять человек»: рэпер ST рассказал, как боролся за сердце жены

Супруги воспитывают двух дочерей.

Рэперу ST (настоящее имя — Александр Степанов) так сильно влюбился в свою жену Ассоль, что решил покорить ее несмотря на трудности. Он не отступил, даже когда узнал, что ее расположения пытаются добиться еще восемь парней. Подробностями начала отношений супруги поделились в шоу актрисы Анны Хилькевич «Пара Нормальных».

«Об этом мне было прямо заявлено. Мне сказали: „Александр, я вас прошу, вот если с этой любовью своей, то не до вас. На вашем месте девять человек, и вы, я вас уверяю, не в фаворитах“», — рассказал рэпер.

Также артист добавил, что Ассоль «подобрала его на улице». И это не преувеличение — влюбленный в девушку ST был беден, но честно признался ей в этом. Искренность рэпера и покорила его будущую жену.

«Рассказал о своих финансовых возможностях. Они были катастрофическими. У него была ужасная ситуация», — поделилась Ассоль.

Александр и Ассоль состоят в браке с 2015 года и воспитывают дочерей — Эстель пяти лет и полуторагодовалую Эльзу. Жена является музой артиста. Он посвящает ей трогательные треки и признается в любви прямо со сцены на концертах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рэпер ST напомнил жене об их «оловянной» годовщине.