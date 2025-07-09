Условие одно — снижение потолка цен на нефть.

Эстония рассматривает возможность блокировки 18-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России. Возможная причина — цены на российскую нефть, рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в беседе с ERR.

Цахкна заявил, что единственное условие для ввода ограничений — снижение потолка цен на нефть до 45 долларов за баррель.

«Мы совершенно четко придерживаемся мнения, что снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. У нас очень твердая позиция по этому вопросу», — уверен Цахкна.

По его мнению, снижение потолка цен на российские энергоресурсы — «самый сильный элемент» нового пакета санкций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что страны Прибалтики ведут себя как мелкие хулиганы. По крайней мере, так считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: он заявил, что Латвия, Литва и Эстония «действуют по указке взрослых».

По мнению главы МИД РФ, эти самые «взрослые» манипулируют прибалтийскими государствами для достижения своих целей.