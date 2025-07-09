У главы Михайловского тетра и МХАТ Владимира Кехмана прошел обыск

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран Эксклюзив 67 0

С обыском пришли к главе МХАТ им. Горького и Михайловского театра Кехману

+У главы Михайловского тетра и МХАТ Владимира Кехмана прошел обыск

Фото: : Бобылев Сергей/ТАСС

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Его провел центральный аппарат СК.

Центральный аппарат СК провел обыск у главы МХАТ им. Горького и Михайловского театра Владимира Кехмана. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, обыск связан с делом о присвоении и растрате при реконструкции сцены, его возбудило Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК) по материалам ФСБ. По данному делу проходят несколько неустановленных лиц.

Известно, что Кехман выступает как свидетель и не задержан.

Ранее 5-tv.ru писал, что силовики пришли в дом генерального директора строительной компании в Петербурге. Коммерсанта подозревают в серии мошенничеств на сумму более 46 миллионов рублей.

Как выяснили следователи, бизнесмен предлагал вложиться в строительство жилых домов и после сдавать их в аренду. Инвестиции он привлек, а вот доход от них отдавшие свои деньги петербуржцы так и не получили.

В ходе обыска силовики изъяли всю документацию. Правоохранители выясняли, не было ли у задержанного других соучастников.

Ранее также телефонные мошенники «развели» 68-летнюю жительницу Хабаровска более чем на пять миллионов рублей. Неизвестный позвонил женщине под видом финансового аналитика. Злоумышленник побудил пенсионерку инвестировать деньги, чтобы та получала пассивный доход.

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У главы Михайловского тетра и МХАТ Владимира Кехмана прошел обыск

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