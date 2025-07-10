«Ее можно как будто бы пощупать»: Дарья Мороз о сохранности души

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 40 0

Дарья Мороз: вопрос сохранения души — это бережное отношение к любви внутри себя

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В каждом из нас с детства есть свет. Сохранить его с течением времени — непростая задача.

Сохранить душу возможно. Правда, не каждому эта задача будет по силам. Об этом 5-tv.ru рассказала актриса Дарья Мороз на премьере спектакля «Три тополя на Плющихе» в Театре Эстрады.

«Вопрос в том, как человек, каждый индивидуально, относится к происходящему вокруг, к себе. Насколько он готов сохранять собственную природу и оставаться чистым, отодвигать от себя какие-то искушения человеческие», — сказала Мороз.

По ее мнению, вопрос сохранения души — это, прежде всего, бережное отношение к любви внутри себя и к свету, который есть в каждом из нас с детства. Мороз объяснила, что не всем людям удается с течением времени сохранить этот свет. Пока одни притягивают, другие — напротив, отодвигают его.

«Здорово, когда я вижу людей в возрасте, которые светятся изнутри. В них эта любовь, этот свет, эта искренность, эта чистота. Ее можно как будто бы пощупать, это всегда очень красиво», — заключила актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дарья Мороз думает про отношения между людьми.

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