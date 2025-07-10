Рекордная атака: более 700 дронов и ракет направлены на военные объекты Украины

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ВС РФ нанесли рекордное количество ударов по военной инфраструктуре Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavlo Gonchar; 5-tv.ru

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Уничтожены стратегические цели в Луцке и Староконстантинове, включая завод «Мотор» и склады с боеприпасами.

За минувшие сутки был поставлен рекорд по количеству ударных беспилотников, отправленных к военным и оборонным объектам на территории Украины. По последним данным, 728 летательных аппаратов пересекли границу. Причем были не только беспилотники «Герань», но также четыре «Кинжала» и несколько ракет Х-101. Именно ракетами поразили основные цели.

Во-первых, луцкий авиазавод «Мотор». Стратегическое предприятие, единственное на Украине, где могут ремонтировать реактивные двигатели для самолетов Су и МиГ. Во-вторых, аэродром «Вышков», это тоже окраина Луцка. Военная авиабаза была заложена еще в конце 1940-х годов прошлого века, а сегодня там уничтожены хранилища с топливом и склады с боеприпасами.

Также удары нанесены по аэродрому в Староконстантинове. Следует обратить внимание, что все это цели в западной части Украины. То есть наши беспилотники и ракеты полностью контролируют территорию страны.

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