В Крыму пресекли теракт в отношении полиции во время мероприятий ко Дню России

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Злоумышленник собирался атаковать правоохранителей дроном.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли теракт в отношении полиции. Злоумышленник собирался атаковать правоохранителей дроном в ходе мероприятий ко Дню России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Злоумышленник — 44-летний гражданин России. Его задержали в Ялте. Известно, что мужчина был завербован украинскими спецслужбами в мессенджере для совершения диверсионно-террористических актов в Крыму.

«Установлено, что злоумышленник оказывал содействие сотруднику сил специальных операций ВС Украины и по его указанию должен был подготовить дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством, для совершения атаки по месту скопления сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России», — уточнили в ЦОС ФСБ.

Дома у задержанного обнаружено два самодельных взрывных устройства, два электродетонатора, исполнительное устройство, составные части FPV-дрона с пультом управления и квадрокоптер.

В числе улик также мобильное устройство, которое злоумышленник использовал для связи с куратором украинским куратором. В ходе общения с ним мужчина передавал данные об ударах по РФ. Кроме того, задержанный занимался распространением призывов к насильственным действиям в отношении российских военных-участников спецоперации и по национальному признаку.

Злоумышленник дал показания. Возбуждены уголовные ела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Террористический акт».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Мелитополе задержаны два агента военной разведки Украины.

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