Все меньше друзей: Джон Траволта отстранился от принца Гарри и Меган Маркл

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 23 0

Траволта дистанцируется от принца Гарри и Меган Маркл

Джон Траволта дистанцируется от Гарри и Меган: что стало причиной разрыва

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

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Королевская борьба, участниками которой стали герцоги Сассекские, — не прельщает артиста.

Все больше знаменитостей отказываются поддерживать близкое общение с принцем Гарри и Меган Маркл. Даже те, кто когда-то был с ними в теплых отношениях.

Среди них оказался и Джон Траволта, который, по данным издания Radar Online со ссылкой на инсайдера, прекратил общение с младшим сыном принцессы Дианы.

Ранее актера и принца связывала общая любовь к авиации и трогательная память о принцессе Диане, с которой Траволта дружил много лет, а в сети до сих пор часто всплывают кадры их знаменитого танца в Белом доме в 1985 году.

Гарри, по словам инсайдеров, даже советовался с Джоном по вопросам воспитания детей. Однако их отношения стали охлаждаться, когда актер публично поддержал Сэма Асгари — бывшего супруга Бритни Спирс, назвав его «новой звездой». Это вызвало у Гарри ревность и ощущение, что он теряет влияние на Траволту.

Ситуацию усугубили утечки личных разговоров герцогов, которые, по мнению Гарри, были организованы его братом Уильямом. Принц якобы намерен выяснить все напрямую, позвонив актеру.

Меган также надеялась, что поддержка Траволты поможет укрепить ее позиции в глазах публики и других голливудских знаменитостей. Но, по словам источника, это маловероятно.

«Джон сосредоточен на своей жизни. Стать частью команды Сассексов в этой королевской борьбе — явно не то, что ему нужно», — прокомментировало информированное лицо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что королевская семья не хочет давать титулы детям принца Гарри и Меган Маркл.

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