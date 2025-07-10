«Ни к кому не испытывал»: Соловьев рассказал, почему женился на Дине Авериной

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 47 0

Фигурист Соловьев: мое признание Дине Авериной было осознанным

Дмитрий Соловьев признался почему женился на Авериной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Федоров

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Гимнастка и фигурист познакомились на проекте и быстро решили связать судьбы узами брака.

В начале недели стало известно, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дина Аверина официально стала женой фигуриста Дмитрия Соловьева.

Как пишет 7Дней.ru, их роман начался на съемках телешоу «Ледниковый период», где, как вспоминает спортсменка, с первой совместной тренировки возникло множество сильных эмоций. Соловьев признался, что решился открыть свои чувства первым. По его словам, это было не спонтанное увлечение, а осознанное желание создать семью.

«Я уже понимал, что Дина — мой человек на 200%, я испытываю к ней что-то запредельное, чего ни к кому не испытывал», — поделился спортсмен.

Аверина отметила, что предложение стало для нее неожиданностью, ведь прошло всего полгода с начала их отношений.

Дмитрий же был уверен в своем решении, хотя, как он сам признался, очень переживал в день, когда встал на одно колено и сделал предложение, пишет Marie Claire.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Аверина и Соловьев сыграли скромную свадьбу в кругу родных и близких.

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