Курс доллара опустился почти до 74 рублей на внебиржевом рынке

Курс доллара опустился до 74, 05 рублей на внебиржевом рынке. Официальный курс американской валюты Центрального банка (ЦБ) РФ достиг отметки ниже 78 рублей. Такое укрепление российская денежная единица показывает впервые за два года. Данные опубликовала торговая площадка «Финам».

На 11 июля в ЦБ установили, что доллар будет равняться 77,9029 рублей, евро — 91,4992 рублей. На внебиржевом рынке показатель евро опустился до 86,51 рубля. Обе валюты ослабли на около 5%.

Эксперт Владимир Григорьев отметил, что в экономике России нет значительных причин для укрепления рубля относительно иностранных валют. Однако на него могла оказать влияние политика президента США Дональда Трампа. Об этом 5-tv.ru рассказал здесь.

Также 5-tv.ru ранее писал о советах экономиста о покупке долларов. По его словам, американскую денежную единицу стоит брать в наличных и купюрах нового образца. Так как приобретенные в онлайн-банках средства не будет возможности потратить, их все равно придется выводить. В связи с падением курса, есть смысл пополнить свою «заначку» долларами, считает эксперт.