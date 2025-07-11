«Звоните в консульство»: юрист рассказал, что делать при аресте за рубежом

Специалист отметил, что в любой стране у задержанного есть право на переводчика и адвоката.

Юрист Андрей Конышев рассказал в беседе с URA.RU о том, что необходимо делать россиянам, если их арестовали в другой стране.

По словам специалиста, в первую очередь следует потребовать связи с консулом.

«Согласно международной Венской конвенции (статья 36), у вас есть право на уведомление и контакт с представителями консульства своей страны. Вас обязаны проинформировать об этом праве и предоставить возможность связаться с консулом без задержек», — объяснил эксперт.

До сего же момента Конышев советует не давать никаких объяснений и не подписывать документы, особенно если они на незнакомом вам языке.

Также юрист призвал россиян не сопротивляться аресту и не говорить ничего того, что потом может быть использовано против вас. Поведение, по его словам, должно быть «спокойным и сдержанным». Причем Конышев заявил, что не стоит бояться повторять фразы «я не буду давать показания без адвоката» и «я прошу связаться с российским консульством».

Специалист отметил, что в любой стране у задержанного есть право на переводчика и адвоката (бесплатного или же частного). До прибытия защитника стоит воздержаться от дачи любых показаний. Переводчика же следует требовать даже в том случае, если вы хорошо знаете местный язык.

Конышев подчеркнул, что задержанный имеет право связаться со своими родственниками, чтобы ускорить процесс. Они, в свою очередь, могут найти частного адвоката, который обычно приезжает быстрее государственного. Также родным следует срочно передать защитнику необходимые документы: справки о здоровье, удостоверения, подтверждения занятости или семейного положения. Специалист отметил, что поиск адвоката — ключевой шаг при задержании.

«Российское консульство за границей — это ваш главный помощник при задержании. Его задача — не вмешиваться в уголовный процесс, а следить за соблюдением ваших прав. Представители консульства могут посетить вас в изоляторе, проконтролировать условия содержания, обеспечить переводчика и передать вам список рекомендованных адвокатов. Они также могут передавать письма и вещи, связываться с родными и запрашивать информацию у местных властей», — подчеркнул Конышев.

А вот насчет придания ситуации публичности юрист советует действовать по обстоятельствам. При очевидных нарушениях со стороны полиции и судебной системы следует обратиться в СМИ.

Эксперт отметил, что в некоторых случаях возможна экстрадиция, то есть принудительное возвращение гражданина России на родину с обвинениями в рамках уголовного дела. Также возможна ситуация, при которой гражданин будет отбывать наказание в РФ.

Конышев также призвал записать контакты всех консульств России в странах, через которые предстоит проехать, ознакомиться с местными законами, особенно в отношении алкоголя, вождения, употребления лекарств и поведения в общественных местах. По словам юриста, если вы едете надолго, то стоит встать на консульский учет. К тому же полезно сохранить контакты адвокатов и позаботиться о страховке, покрывающей юридическую помощь за рубежом.

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