Полная прозрачность: в России предложили ввести строгий контроль за расходованием алиментов

Это должно снизить количество конфликтов между бывшими супругами.

Вполне оригинальный способ борьбы с невыплатами алиментов предложили в Общественной палате: а именно — дать право плательщикам контролировать, на что именно расходуют перечисленные ими средства. Механизм предполагает использование специальной карты, операции по которой можно отслеживать.

Такая мера позволит повысить прозрачность расходования алиментов. А это, в теории, снизит количество конфликтов между бывшими супругами и повысит платежную дисциплину. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко продолжила тему.

Восемь злостных должников в списке, но спросить алименты не с кого. Один наблюдает за приставами через камеру на двери и не открывает, другой — сдал квартиру и съехал, о третьем соседи якобы и вовсе не слышали.

Алиментщики виртуозно научились прятаться. Ведь стоит им попасться — арестуют имущество, доставят в отдел и накажут обязательными работами.

В одном только Петербурге на исполнении у судебных приставов почти 14,5 тысяч производств, это около 800 уголовных дел и больше тысячи протоколов об административных правонарушениях.

Марине Плахотнюк бывший супруг должен 31 миллион рублей. Уже много лет ее дети выслушивают единственный и весьма обидный аргумент.

«Плачу так, потому что ваша мама будет тратить все на себя». А то что я столько лет тянула двоих учеников в школе — ну, его это особо не интересует. Вот он из вредности, «не хочу и все!» — рассказала Мария Плахотнюк.

У исправно перечисляющего алименты Алексея Успенского опасения насчет бывшей супруги такие же. Несмотря на то, что она снова вышла замуж, экс-жена поставила ультиматум: нет денег — нет свиданий с дочерьми.

«Им нужно было какие-то вещи к лагерю купить, они просили эти деньги у меня, потому что те деньги, которые пришли — пришлось ей отдать долг», — рассказал Алексей Успенский.

При этом меры воздействия на тех, кто должен выплачивать алименты, весьма жесткие.

«Наложение ареста на денежные средства, ограничение права на выезд за пределы территории Российской Федерации, ограничение специальных прав и запрет регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, движимого имущества», — расскзал начальник отдела организации исполнительного производства Главного управления ФССП по Санкт-Петербургу Владимир Хачатурян.

Вплоть до внесения в специальный реестр неплательщиков — он, к слову, в открытом доступе. А вот к тем, кто эти алименты тратит не по назначению, санкций практически никаких.

«Если алименты очень, прям очень большие, часть поступает взыскателю алиментов и подразумевает за собой расходы на ребенка, часть алиментов по соглашению родителей, например, депонируется на счет — на будущее образование и так далее. Но закон этого не регулирует», — сообщила адвокат Наталия Гаврилова.

Поэтому в Общественной палате и предложили: сделать процесс траты алиментов максимально прозрачным. Например, открыть банковскую карту на ребенка, чтобы контролировать расходы с нее могли оба бывших супруга.

«Если мужчина переводит деньги на карточку, то в принципе легко понять, куда они тратятся. Естественно, если они тратятся на питание, образование, медицину или остальное — никаких вопросов не будет», — рассказал первый заместитель председателя Комиссии по вопросам демографии и традиционных ценностей Общественной палаты РФ Павел Пожигайло.

Но что, если это будут продукты для всей семьи, лекарства для мамы или траты на ремонт квартиры, в которой проживает ребенок? С большой вероятностью, некоторым отцам такое не понравится, считает Анна из Златоуста. Ее бывший супруг требует отчитываться о каждом потраченном из 14 тысяч рублей алиментов. Если что-то не устраивает — обращается в суд или полицию.

«Я все вкладываю в то, чтобы на сегодняшний момент не только закрыть кредиты, в которых я оказалась не по своей вине, но я закрываю судебные расходы, потому что он все время подает в суды. То я безуспешно борюсь с алкоголем, то дети у меня одни, то они голодают, то они выглядят, как бомжи», — рассказала Анна Безмельцина.

Впрочем, авторы инициативы настаивают: введение контроля за расходами на ребенка, может, и не сведет родительские конфликты на нет, но хотя бы на один повод для споров будет меньше. А, возможно, снизится и количество неплательщиков — если кто-то уклоняется от алиментов действительно из-за подозрений в нецелевых тратах.